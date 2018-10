Ile Maurice: Thé - L'allocation accordée aux planteurs passe de 50 à 75 sous par kilo

«Je suis proche des acteurs du secteur de l'agriculture. Je connais les contraintes auxquelles ils font face. Je sais aussi que c'est un secteur difficile. Mais il nous faut avoir une vision... »

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre qui intervenait lors de la cérémonie de remise d'allocations pour la période hivernale aux planteurs de thé, ce mercredi 17 octobre. Une occasion pour Pravind Jugnauth de féliciter le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, et de vanter les bienfaits du thé.

«C'est grâce à Seeruttun que ce secteur a repris vie. Linn travay ek réget bann plan stratégik. Nou kapav get lavénir avek sérénité, nou dité sé enn atou. C'est la boisson la plus consommée dans le monde», a déclaré Pravind Jugnauth. De préciser que «nou bisin konn valoriz dité parski nou pa inn konn fer so marketing».

Pravind Jugnauth a également annoncé plusieurs mesures lors de cette rencontre. Parmi celles-ci, l'allocation accordée aux planteurs en hiver passe de 50 à 75 sous par kilo. Cela, durant toute l'année. «Nou koné prodwi bann fey bésé drastikman an iver akoz sa nou pé réget alokasion.» Il a poursuivi en indiquant qu'une demande a été faite pour augmenter l'exportation du thé noir par 3 % et le thé vert par 7 % sur le marché international.

Le Premier ministre n'a pas manqué de lancer des piques à ses détracteurs lors de cette cérémonie. «Industrie sucrière ti pou fini fermé, mé mo'nn rési sov li. Ena dimounn pa mem inn prépar enn plan, lisinn ti pou fermé nou inn bisin pran responsabilité. Ti éna boukou kritik kan ti introdwir VRS», a-t-il fait ressortir. De préciser qu'il fera de son mieux pour réaliser tous les projets annoncés, dont la construction de maisons.

Étaient présents à l'occasion plusieurs députés et ministres, dont Sunil Bholah et Mahen Jhugroo et le Chief Whip Bobby Hurreeram.