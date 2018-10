Ile Maurice: À la police - L'époux de Youshreen Choomka consigne une Precautionary Measure

Sa réputation et celle de son épouse auraient pris un sale coup. C'est la raison pour laquelle l'époux de Youshreen Choomka, Ziyaad Ramjan, a consigné une Precautinary Measure au poste de police de Pope Hennessy hier, mardi 16 octobre. Selon lui, des posts à caractère diffamatoire auraient été postés à son encontre sur Facebook.

Les faits remontent au jeudi 11 octobre dernier. Ce jour-là, Ziyaad Ramjan s'était rendu à l'Independent Commission against Corruption (ICAC) en compagnie de son homme de loi, Me Yousuf Mohamed, pour y déposer un affidavit. Cela, dans le cadre de l'enquête menée sur les malversations présumées sur Youshreen Choomka alors qu'elle était à la tête de l'Independent Broadcasting Authority (IBA). Il explique que le même jour il est tombé sur des posts qui parlent de lui, de sa femme et de l'affidavit en question. Ziyaad Ramjan considère que ces publications sont diffamatoires.

«Ces posts ont causé beaucoup de tort à ma femme et moi. De plus, mon épouse est une avocate et cela a un impact sur sa réputation», a-t-il fait ressortir. Il a aussi remis une copie de ces posts ainsi que la photo de la femme qui les a postés à la police.