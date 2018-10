Ile Maurice: Affaire Raouf Gulbul - Une Star Witness au CCID

Journée chargée pour Riaz Gulbul, le neveu de Raouf Gulbul ce mercredi 17 octobre. Il s'est rendu au Central Criminal Investigation Department pour un interrogatoire. Par la suite, il devra se rendre à l'Independent Commission Against Corruption, qui fait aussi partie de la Task Force, pour être questionné sur un autre volet de l'enquête sur le blanchiment d'argent portée contre son oncle.

Présenté comme une «star witness», Riaz Gulbul a travaillé comme clerc pendant plusieurs années à l'étude du Senior Counsel. Son témoignage est considéré comme crucial par les enquêteurs concernant les allégations de blanchiment d'argent portées contre l'ancien président de la Gambling Regulatory Authority. Environ un an après son audition devant la commission d'enquête sur la drogue, Riaz Gulbul devrait venir étayer ses dires sur les «abnormal activities» de son oncle.

Au CCID, il sera surtout appelé à donner sa déposition par écrit sur les pratiques alléguées de «dévir lanket». Devant l'ancien juge Paul Lam Shang Leen, Riaz Gulbul avait fait état de certaines conversations avec son oncle, au cours desquelles ce dernier aurait fait comprendre qu'il fallait que la détenue Parwiza Jeeva donne une version des faits permettant de disculper son fiancé Peroomal Veeren.

Parwiza Jeeva, condamnée dans une affaire de drogue, sera aussi appelée à donner sa version des faits dans le cadre de cette enquête. Celle-ci pourrait valoir à l'avocat du MSM une accusation provisoire de perverting the course of justice.

Rémunérations

Riaz Gulbul, qui gérait les affaires de l'avocat, l'avait notamment incriminé pour avoir accepté des rémunérations provenant du trafic de drogue, pour l'échange de devises au noir et avait donné des indications sur les propriétés de Raouf Gulbul à Londres. Depuis sa comparution devant la commission d'enquête sur la drogue, l'ancien clerc bénéficiait d'une protection policière sur ordre de l'ancien juge Paul Lam Shang Leen. D'où la prudence jusqu'ici sur l'identité du témoin clé.

Les enquêteurs du CCID ont également prévu d'entendre plusieurs hommes de loi qui étaient proches de Raouf Gulbul dans le passé, à l'instar de Tisha Shamloll, Samad Golamaully et Ashley Hurhangee. Ces derniers, qui ont été convoqués demain, pourraient venir confirmer les soupçons de la commission d'enquête qui est d'avis que Raouf Gulbul aurait reçu de l'argent des trafiquants de drogue pour financer sa campagne électorale.

Il est question d'un sac noir. L'avocat aurait quitté une maison à St-Pierre avec un sac contenant des tracts alors que le chauffeur de Samad Golamaully avait indiqué que le sac contenait de l'argent.

Entre-temps, Raouf Gulbul se retrouve de plus en plus esseulé politiquement. Il n'aurait plus le soutien du MSM et de son leader, Pravind Jugnauth, dont il était l'avocat jusqu'à tout récemment. «Face à la tournure des événements, le gouvernement a intérêt à se dissocier du candidat battu du MSM dans la circonscription n°3, Port-Louis Est-Port-Louis Maritime, aux dernières législatives», laisse entendre une source proche du Sun Trust.