Maroc: SM le Roi félicite Abdelhakim Benchamach à l'occasion de sa réélection à la tête de la Chambre des conseillers

SM le Roi se dit confiant que M. Benchamach, de par ses compétences et son fort attachement aux constantes et aux valeurs suprêmes de la nation, va redoubler d'efforts pour poursuivre l'action, avec l'ensemble des membres de la Chambre des conseillers, en vue de consacrer la contribution constructive de cette institution, dans un esprit de complémentarité avec la Chambre des représentants, promouvoir l'action parlementaire conformément aux aspirations du Souverain de voir les institutions agir au service des intérêts de la nation et des citoyens, et renforcer le rôle de la Chambre des conseillers pour garantir une législation de qualité, un contrôle efficace, une évaluation pertinente des politiques publiques et une diplomatie parlementaire agissante.

Copyright © 2018 Maghreb Arabe Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.