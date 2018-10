Afrique de l'Est: Corne de l'Afrique - L'Érythrée et l'Éthiopie engagées pour une paix durable dans la région

Il y a un mois, Erythrée et Djibouti réalisaient un pas inédit vers la paix. Les ministres des… Plus »

Comme quoi, la Somalie, l'Érythrée et l'Éthiopie forment désormais un véritable trio diplomatique qui se veut solidaire, tel à la 73e Assemblée générale des Nations unies à New York, lorsqu'ils ont unanimement plaidé pour l'abandon des sanctions contre l'Érythrée.

Le trio a ensuite été délégué à Djibouti pour une mission de médiation entre l'Érythrée et Djibouti qui entretiennent depuis plus d'une décennie des relations plus que tendues. Et au lendemain de cette mission, le président érythréen, Isaias Afwerki, et le chef de l'État djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, se sont rencontrés sous les auspices du roi d'Arabie saoudite pour tenter de dissiper leurs différends. Selon des observateurs, les deux pays semblent sur la bonne voie quant à la normalisation de leurs relations.

Les ministres des Affaires étrangères somalien, éthiopien et érythréen devraient sceller, lors de leur rencontre, le pacte de coexistence pacifique dans une sous-région souvent en proie à des altercations inter-États à cause, entre autres, de litiges frontaliers.

