Cote d'Ivoire: Banque mondiale - "Si l'extrême pauvreté a reculé, des milliards de pauvres peinent encore à satisfaire leurs besoins élémentaires"

En marge de la journée internationale de la lutte contre la pauvreté, la Banque mondiale procède, ce mercredi 17 octobre, au lancement de l'initiative End Poverty Day 2018. Ce, à travers le thème «La Jeunesse Africaine et le Futur du Travail».

Dans le cadre de cette journée, le groupe a produit un rapport sur la situation de la pauvreté dans le monde, où il affirme : « Près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5,5 dollars par jour ».

Selon la Banque, les progrès économiques mondiaux ont permis de réduire le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté, mais près de la moitié des habitants de la planète - soit 3,4 milliards d'individus - restent confrontés à de grandes difficultés pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Si l'extrême pauvreté a reculé, des milliards de pauvres peinent encore à satisfaire leurs besoins élémentaires, constate-t-elle.

Le seuil de pauvreté est fixé à 3,20 dollars par jour dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et à 5,50 dollars par jour dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, explique la Banque mondiale dans son rapport bisannuel sur la pauvreté et la prospérité partagée.

Pour ce faire, elle reste mobilisée pour atteindre d'ici 2030 l'objectif de mettre fin à l'extrême pauvreté, définie par le seuil de 1,90 dollar par jour pour vivre.

Le pourcentage de personnes vivant dans l'extrême pauvreté était tombé à 10 % en 2015, mais le rythme de cette baisse a ralenti, a mis en garde la Banque le 19 septembre.

Le rapport indique toutefois qu'avec la croissance économique, une part beaucoup plus importante des pauvres du monde vit aujourd'hui dans des pays plus prospères, c'est pourquoi il est indispensable de disposer de valeurs seuils supplémentaires et d'avoir une compréhension plus fine de la pauvreté pour pouvoir mieux la combattre.

«Nos objectifs sont et restent de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici 2030 et de stimuler la prospérité pour tous. Dans le même temps, il est utile d'avoir une vision plus globale de la pauvreté, à différents degrés et dans différentes dimensions de par le monde.

Et cette vision révèle que la pauvreté est plus répandue et enracinée, d'où l'importance d'investir dans l'humain. », a réaffirmé le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim.

A l'en croire, bien que les taux d'extrême pauvreté aient chuté - ils atteignaient encore 36 % en 1990, le rapport, qui s'appuie sur un examen approfondi de la nature de la pauvreté, démontre l'ampleur du défi à relever pour l'éliminer.

Plus de 1,9 milliard d'individus, soit 26,2 % de la population mondiale, vivaient avec moins de 3,20 dollars par jour en 2015. Près de 46 % de la population mondiale disposait de moins de 5,50 dollars par jour pour vivre.