Bénin: Elim CAN 2019 - Michel Dussuyer fier de ses Ecureuils

Devant un public enthousiaste et euphorique, les Ecureuils du Bénin ont battu les Fennecs de l'Algérie (1-0) ce mardi 16 octobre 2018 au stade Général Mathieu de Kérékou. Grâce à un but de Sessi d'Almeida, le Bénin reste en tête de ce groupe D des éliminatoires de la CAN 2019 avec l'Algérie à la sortie de cette 4è journée. Les Béninois ont mené 1-0 jusqu'à la fin du match. Mais ils ont dû fini la confrontation sans leur capitaine Stéphane Sessegnon, suspendu à la 53' par un carton rouge.

A 10, les Ecureuils ont été costauds durant le reste du temps. La combativité, l'agressivité et le courage sont les caractéristiques sur lesquelles les poulains de Michel Dussuyer ont misé pour venir à bout des Algériens.

«Ils se sont battus avec courage, a confié Michel Dussuyer. Je suis fier des joueurs. Ce sont des valeurs que le Bénin possède, a-t-il ajouté. Il y a eu deux mi-temps différentes. On a fait une bonne première partie. En second mi-temps, ce fut un combat», analyse-t-il.

Pour Stéphane Sessegnon, l'équipe béninoise a montré de la valeur. «C'est un sentiment de fierté. Tout le monde était concerné. On a bien géré en première partie et on a montré de la valeur et d'envie en seconde période. Tout le monde était concerné même le public», s'est réjoui le capitaine Stéphane Sessegnon, qui a reconnu qu'il aurait pu éviter le carton rouge.

Après cette victoire, l'Algérie (7 points +2) et le Bénin (7 points 00) restent en tête du classement du groupe D des éliminatoires de la CAN 2019. Le Togo qui est parti surprendre la Gambie (0-1) prend la troisième place avec 5 points (00) et la Gambie ferme la marche avec 2 points (-2).