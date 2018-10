Mali: Priorité aux règlements des dépenses urgentes

Un pacte pour la paix a été signé lundi soir 15 octobre par le gouvernement malien et les Nations… Plus »

En témoigne une lettre circulaire du Secrétaire général pour informer le personnel : « En raison des contraintes budgétaires liées à l'exécution du Budget au titre de l'année 2018, j'ai le regret de vous informer que la Direction administrative et financière de la Présidence de la République ne pourra plus assurer les dotations hebdomadaires en carburant.

Par ailleurs, on peut noter le cas de la dette de plus de 30 milliards de francs CFA pour les arriérés de subventions au titre de l'année scolaire 2017-2018.

A la suite d'un courrier qui a été transmis le 10 septembre 2018 faisant état du retard accusé sur le règlement de leurs subventions qui perdure depuis le mois de mars 2018. Le groupement réclame le paiement d'un montant total de factures impayées qui s'élève à plus de 3,5 milliards de FCFA, y compris les crédits non engagés.

Côté opérateurs économiques, on peut citer le cas du groupement des professionnels du gaz domestique composé de trois sociétés (Sodigaz, Fasogaz et Sigaz).

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.