Mali: Le Trésor public sous tension

Un pacte pour la paix a été signé lundi soir 15 octobre par le gouvernement malien et les Nations… Plus »

Conséquences de tension financière, l'impatience gagne plusieurs opérateurs économiques qui ne savent plus à saint financier se vouer pour respecter leurs engagements. Beaucoup de fournisseurs se sont endettés auprès des banques pour exécuter les marchés et services qui leur ont été demandés.

La trésorerie de l'Etat est sous très haute tension. C'est la triste réalité qui prévaut au niveau du Trésor public où le tas de mandats ne cesse de grossir. On avance le manque d'argent pour assurer le payement régulier et diligent des factures déposées par nombre de fournisseurs de l'Etat du Mali.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.