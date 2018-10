Sénégal/Soudan: Les lions coulent les crocodiles et valident la qualification

Mais en enfonçant les Crocodiles dans leur propre marigot, l'essentiel venait d'être fait. Puisque les Lions assurent la qualification et pourront aborder avec sérenité les deux prochaines journées qu'il disputera contre la Guinée-équatoriale (novembre) et Madagascar (mars 2019).

Et c'est le nouveau rentrant Sidy Sarr qui s'y met. Bien posté dans la surface, c'est lui qui jaillit et d'une tête piquée marquer le but de la délivrance (0-1). Le hold-up pour une équipe qui a quasiment été trés approximative dans son jeu.

De leur côté, les Crocodiles ne manqueront pas de répondant et parviendront, par des séquences de jeu bien construites, à se montrer plus menaçants.

Ce qui s'est très tôt ressenti dans le jeu du Sénégal qui a eu beaucoup de mal à mettre de l'intensité dans le jeu et d'être plus tranchant en attaque.

Confronté à un cascade de blessures des «cadres» dans son équipe dont Sadio Mané, le sélectionneur Aliou Cissé a dû se rabattre sur un onze remanié et marqué par le retour de Cheikh Ndoye et d'Ismaila Sarr, ou encore du latéral Ibrahima Mbaye qui n'ont pas disputé le match de samedi.

Le Sénégal a assuré sa qualification à la Can 2019 en sortant victorieux de la rencontre qui l'a opposé hier, mardi 16 octobre, à Khartoum, à l'équipe du Soudan pour le compte de la 4e journée des éliminatoires. Bousculés dans le jeu, les Lions ont été délivrés par Sidy Sarr auteur de l'unique but marqué à la 87e minute (0-1).

