De son côté, le recteur de l'université, Said Derradji, a indiqué que la commémoration de cet évènement a pour but de "rendre hommage aux émigrés algériens tombés en martyrs, lutter contre la culture de l'oubli, et mettre la recherche scientifique au service de la sauvegarde de la mémoire historique de la nation".

H'mida Amiraoui, qui a présenté une étude portant sur "l'immigration des Algériens depuis l'année 1830", a précisé que "la mobilité des militants algériens a joué un rôle politique et militaire qui a contribué à la réussite de la Révolution et à l'inscription de la question algérienne à l'ONU."

"Les membres de notre communauté établie à l'étranger ont lutté contre le colonialisme français sur son sol, soutenu la cause algérienne financièrement et fait répandre la voix de la libération à travers l'Europe", ont attesté les participants à cette rencontre à l'occasion de la commémoration de cet évènement qui coïncide avec la célébration de la Journée nationale de l'immigration.

