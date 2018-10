Algérie: L'écriture de l'histoire de la glorieuse guerre de libération nationale se poursuit avec la contribution de tous

El Bayadh — L'écriture de l'histoire de la glorieuse guerre de libération nationale se poursuit avec la contribution de tous (ministre) - Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a affirmé, mardi soir à El Bayadh, que l'écriture de l'histoire de la guerre de libération nationale se poursuit avec la contribution de tous les acteurs.

Dans une déclaration à la presse lors de sa visite dans la wilaya, Tayeb Zitouni a mis l'accent sur l'importance de l'écriture de l'histoire de la révolution pour glorifier ses artisans, en application du plan du gouvernement et des orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre a souligné que l'écriture de l'histoire met en exergue les différentes étapes traversées par l'Algérie, affirmant que l'Algérie est connue par son histoire, son passé, ses moudjahidine, ses martyrs et que les Algériens sont fiers et à la fois fidèles à cette histoire et en font une préoccupation de tous.

Au passage, Tayeb Zitouni a fait part d'un progrès dans l'écriture de l'histoire traduit par les multitudes de tribunes dans ce sens initiés par les différents médias, les universités, les établissements scolaires et culturels et autres.

A propos de la récupération des archives de la guerre de libération nationale se trouvant en France, le ministre a affirmé que ce dossier est supervisé par une commission conjointe algéro-francaise, signalant que l'opération se poursuit pour restituer les crânes des chouhadas de la résistance nationale.

La communication entre l'archive nationale algérienne et son homologue française et les négociations sont en cours pour obtenir des copies des archives en première phase et la récupération des copies d'origine dans une deuxième, a-t-il fait savoir, soulignant que ce dossier nécessite la vigilance des spécialistes algériens.

En se recueillant à Sidi Belaid (commune de Bougtob) à la mémoire de martyrs avec la lecture de la Fatiha à la mémoire de Guettaf Mohamed (1899-1957), premier chahid de la wilaya d'El Bayadh, le ministre a insisté sur la préservation et la protection des sites historiques au profit des générations montantes, instruisant les responsables du secteur des moudjahiddine de la wilaya d'ériger une stèle pour faire connaitre ce chahid dont la famille a été honorée à cette occasion.

Le ministre a visité le village de Sidi Hadj Benameur relevant de la commune d'Ain Arek où il s'est recueilli à la mémoire du chef de la zone 3 de la wilaya V historique, le moudjahid défunt le commandant Moulay Brahim et s'est enquis de la stèle commémorative érigée en hommage du premier noyau de déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale dans la région.

Par ailleurs, Tayeb Zitouni a présidé, dans la commune de Bougtob, l'ouverture d'une conférence historique sur la guerre de libération nationale et d'une exposition.

Le ministre présidera mercredi dans la wilaya d'El Bayadh la cérémonie officielle commémorant la journée nationale de l'émigration placée cette année sous le slogan "le 17 octobre 1961-2018, synonyme de fidélité et de bravoure".