Algérie: Hidalgo annoncera mercredi le remplacement la plaque commémorative du 17 octobre 1961 par une stèle artistique

Des milliers d'Algériens, rappelle-t-on, ont été tués et blessés, et dont un nombre important a été jeté à la Seine par la police française.

Préparée par la Fédération du Front de libération nationale (FLN) de France, la manifestation pacifique a connu une répression des plus sanglantes en plein cœur de Paris au moment où des négociations entre le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et le gouvernement français se déroulaient en Suisse.

Ce jour-là, les Algériens de Paris et sa banlieue, hommes, femmes et enfants, avaient décidé de braver le couvre-feu appliqué uniquement aux personnes au faciès maghrébins.

La plaque commémorative de bronze a été apposée en 2001 dans un endroit invisible et depuis cette date, les membres de la communauté nationale, les militants pour la reconnaissance de ce massacre par l'Etat français et des historiens n'ont de cesse réclamé de changer cette plaque afin de la mettre dans un endroit visible et à la hauteur de l'événement que les passants et touristes la remarqueront facilement.

