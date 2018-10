Afrique: Casablanca accueille la 2e édition du Forum PPP Afrique les 12 et 13 novembre 2018

Après la réussite de la première édition à Paris, le 2d Forum PPP Afrique se tiendra les 12 et 13 novembre 2018 à l'hôtel Sofitel de Casablanca (Maroc), sous le thème : « Promouvoir l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication (TIC) en Afrique grâce aux Partenariats Public-Privé (PPP) ».

L'Afrique fait face aux défis majeurs créés par une urbanisation sans précédent, une démographie forte avec une population majoritairement jeune, une croissance économique soutenue depuis une décennie, et une classe moyenne émergente et exigeante.

Dans le même temps, la rareté des ressources financières publiques rend difficile la mise en œuvre de politiques de développement viables, reposant sur des infrastructures de qualité.

De nombreux gouvernements africains ont engagé des politiques volontaristes qui visent à encourager et à favoriser l'implication du secteur privé dans le financement des projets étatiques structurants, débouchant sur la mise en place de contrats PPP et ceci afin de bâtir l'émergence des économies.

Un forum pour faciliter le développement des infrastructures et des services publics

Ce forum de haut niveau fait suite à celui tenu en 2017 à Paris, qui a rassemblé plus de 300 cadres et décideurs africains et européens avec des intervenants de marque, parmi lesquels Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, Bernard Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères, Charles Paradis directeur général de Bouygues Concessions, etc.

L'édition 2018 du Forum PPP Afrique (http://forum-ppp.com/) est une opportunité exceptionnelle pour les investisseurs et les entreprises internationales de mieux s'imprégner de cette dynamique et des possibilités de partenariats.

Il représente également un cadre unique pour les États de présenter leurs projets de PPP et les opportunités d'investissement afférentes.

Ce forum permettra de créer un environnement favorisant un dialogue productif entre décideurs et acteurs clés des secteurs publics et privés.

Offrant des formations et des visites d'entreprises, cet événement s'inscrit aussi dans une démarche de capitalisation de bonnes pratiques, dont les plus remarquables recevront une distinction (Awards) à l'occasion d'un dîner de gala.

A travers des conférences et panels thématiques, une vingtaine de panelistes et intervenants internationaux s'appliqueront à analyser le rôle des PPP dans la transformation numérique en Afrique, aussi bien en termes d'infrastructures (fibre optique, réseaux mobiles... ) qu'en terme d'usages (services publics numériques, e-gouvernement... ).

Cet événement apportera également un focus sur la mobilisation du secteur privé par les États Africains pour soutenir la production agricole (réseaux d'irrigation, viabilisation de terres, structures de commercialisation et de transformation... ).

Ce forum africain réunira des intervenants exceptionnels dont le Premier Ministre Guinéen Ibrahima Kassory Fofana, Mme Saloua Kakri Belkziz Présidente APEBI Maroc, Mme Khady Evelyne Ndiaye Chef Division Secteur Privé Commission UEMOA, S.E. Mohamed Methqal Directeur Général de l'AMCI Maroc, M. Samba Bathily PDG Africa Development Solutions, Mme Leila Farah Mokaddem représentante de la Banque Africaine de Devpt (BAD) Maroc et M. Mahamadou Camara Ancien Ministre Communication et Economie Numérique du Mali.

La participation est sur inscription à travers le lien suivant Inscription Forum PPP Afrique 2018 . Vous trouverez le programme détaillé ainsi que la liste complète des intervenants sur le site web de l'évènement http://forum-ppp.com/ .

A Propos du Forum PPP Afrique :

L'événement est organisé par Trainis, leader africain de la formation professionnelle continue, en partenariat avec le Club PPP MedAfrique et avec le soutien de l'AMCI (Agence Marocaine de la Coopération Internationale), l'ADA (Agence pour le Développement Agricole), l'Apebi (Fédération Marocaine des Technologies de l'Information, des Télécommunications et de l'Offshoring) et la Chambre d'Agriculture de la région Casablanca-Settat.