Algérie: Emploi - Lancement officiel jeudi du projet de jumelage entre l'Agence algérienne ANEM et la française Pôle emploi

Ces activités devraient également permettre la consolidation de l'organisation et des outils dont dispose l'ANEM, afin "d'assurer une meilleure capacité d'évolution de ses services, et instaurer la démarche de l'ingénierie de formation comme méthode permettant le développement des compétences du personnel de l'ANEM", a-t-on ajouté.

Ce projet qui sera réalisé dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (P3A), vise à "favoriser de nouvelles étapes dans la modernisation du service public de l'emploi, à savoir, le développement des services à distance en direction des usagers du service public de l'emploi et consolider la capacité de l'ANEM", a expliqué le ministère dans un communiqué.

Alger — Le projet de jumelage entre l'Agence nationale de l'Emploi (ANEM) et la française "Pôle emploi" sera lancé officiellement jeudi à Alger à l'occasion d'un séminaire sous le thème "Appui à la modernisation du service public de l'emploi", a annoncé mercredi le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.