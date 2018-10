Algérie: Des députés poursuivent leur sit-in en attendant la réunion du Bureau de l'APN

Les députés des partis de la majorité, à savoir le Front de Libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND), le Mouvement populaire algérien (MPA), Tajamoue Amel El Djazair (TAJ) et des Indépendants avaient organisé, mardi, un rassemblement de protestation à l'entrée de l'APN dans le but d'interdire son accès à M. Bouhadja, réitérant leur attachement à obtenir sa démission.

Pour sa part, le président de la Commission de l'Agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement à l'APN, Touahria Meliani Abdelbaki, a fait savoir que le Bureau de la chambre basse du parlement examinera lors de sa réunion extraordinaire, certains points se rapportant au fonctionnement de l'APN, en tête desquels l'affaire de M. Bouhadja, et ce, a-t-il dit, "conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'assemblée".

S'agissant de la réunion d'urgence du Bureau de l'APN à laquelle ont appelé, mardi, les présidents des groupes parlementaires et présidents des Commission, le même intervenant a précisé qu'elle se tiendra à 14H00 sous la présidence du plus âgé des députés (Hadj El Ayeb).

