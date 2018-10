«Agir pour l'avenir, la faim Zéro en 2030, c'est possible», c'est le thème de la 38ème édition de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée hier mardi. Selon le directeur des programmes du bureau du Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Dakar, Cheikh Christophe Gueye, il est «possible de traduire en actes» cet objectif «#Faim Zéro pour 2030». Cela suppose une synergie d'actions entre pays, secteurs et professions.

«Il est toujours possible d'atteindre l'objectif Faim Zéro, si nous unissons nos forces entre pays, secteurs et professions». Le directeur des programmes du bureau du Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Dakar, Cheikh Christophe Gueye en est convaincu.

Délivrant le message du directeur général de la FAO, lors de la célébration de Journée mondiale de l'alimentation, hier mardi, à l'amphithéâtre des sphères ministérielles de Diamniadio, M. Gueye déclare qu'«agir n'est pas une option, c'est une étape nécessaire pour pouvoir assurer un avenir vraiment durable pour tous.

Nos actions d'aujourd'hui déterminent notre avenir. Un monde sans Faim d'ici 2030 est encore possible», a-t-il insisté. Cependant, l'atteinte d'un tel objectif passe par «une synergie d'actions entre pays, secteurs et professions pendant les années qui restent d'ici 2030».

Selon M. Gueye «l'édition 2018 permet de rappeler au monde entier, que la Faim Zéro est encore possible si nous mobilisons tous. Elle tire la sonnette d'alarme face à la récente augmentation des chiffres de la faim et exhorte les pays et les autres parties prenantes à relancer le processus pour atteindre l'Objectif de développement durable (ODD) 2:

"Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable". Cet ODD2 est au cœur du mandat de la FAO et est également fondamental pour réaliser l'ensemble de l'Agenda 2030 pour le développement durable avec ses 17 ODD».

Pour lui, «la Faim Zéro signifie agir ensemble pour garantir que partout sur la planète, tous aient accès à une alimentation sûre, saine et nutritive. Ainsi, il faudrait adopter un mode de vie plus durable, travailler main dans la main, partager le savoir-faire et être prêt à changer le monde, pour le mieux.

Pour ce faire, les pays doivent redoubler d'efforts afin de redresser la barre. Ils doivent cibler les populations rurales, promouvoir des investissements et une croissance en faveur des pauvres.

Ils doivent, en outre, s'attaquer aux niveaux croissants de surpoids et d'obésité en concevant des stratégies nationales favorisant des synergies entre nutrition, sécurité alimentaire et protection sociale, développement rural et migration, agriculture durable et biodiversité, changement climatique, santé et éducation.»

LES PERTES ET DES GASPILLAGES ALIMENTAIRES COUTENT 2600 MILLIARDS DE DOLLARS US PAR AN

A en croire le représentant de la FAO, «le monde produit aussi suffisamment pour nourrir tous ses habitants. Toutefois, un tiers de cette nourriture produite est soit perdue, soit gaspillée.

Les coûts mondiaux des pertes et des gaspillages alimentaires s'élèvent à quelques 2600 milliards de dollars US par an. Dès lors, des actions simples dont gaspiller moins, manger mieux et adopter un mode de vie durable, qui sont trois éléments fondamentaux pour bâtir un monde libéré de la faim, nous aideront à adopter un style de vie "#FainZéro"»

D'ailleurs, «chacun doit apporter sa pierre à l'édifice "#FainZéro"». Et, même s'ils ne peuvent rien faire tout seuls, les gouvernements jouent un rôle important. C'est pourquoi, «à l'instar de tous ses Etats membres, la FAO travaille avec le Sénégal pour l'atteinte de la Faim Zéro, conformément à l'ODD 17 qui recommande le renforcement du partenariat mondial, la FAO et d'autres agences, comme le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds international de développement agricole (FIDA), entre autres», précise-t-il.

MOUSTAPHA LO DIATTA, MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DE LA MUTUALISATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES : «Il faut avoir des pratiques agricoles durables pour vaincre la faim»

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, chargé de l'Accompagnement et de la Mutualisation des organisations paysannes, Moustapha Lo Diatta a présidé la cérémonie officielle de commémoration de la Journée mondiale de l'alimentation, hier mardi, en présence de tous les acteurs, à l'amphithéâtre des sphères ministérielles de Diamniadio.

Occasion pour le ministre d'en appeler à l'adoption de «pratiques agricoles durables» pour tuer la faim qui plombe le développement de nombreux pays, notamment en Afrique.

«Pour vaincre la faim, il faut avoir des pratiques agricoles durables, améliorer les moyens d'existence et les capacités des petits producteurs, permettre une égalité d'accès à la terre, aux technologues et au marché»,

Le thème de cette année est: «Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible». Au Sénégal, ce sont le Programme multinational de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle (P2RS) et le Projet de développement d'une résilience à l'insécurité alimentaire récurrente au Sénégal (DRIARS) qui ont été choisis pour parrainer la 38ème édition de cette Journée.