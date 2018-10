Angola: La production agricole dynamisera l'environnement d'affaires

Luanda — La production agricole connue et durable va dynamiser la production nationale et, partant, l'environnement d'affaires dans le pays, a déclaré l'économiste Fernando Vunge.

Considéré comme la base du développement du pays et un facteur décisif dans la diversification de l'économie et la création d'un environnement propice aux affaires, le secteur agricole stimule le développement d'autres secteurs économiques grâce à la création d'excédents pouvant être transformés et commercialisés.

L'expert, qui s'exprimait sur le discours du Président de la République, João Lourenço, a souligné que le secteur agricole pouvait être une solution pour favoriser l'esprit entrepreneurial.

"Les hypothèses fondamentales du développement durable fournissent le cadre de base pour l'émergence de nouvelles activités économiques autour de chaînes productives diversifiées, à l'initiative d'agents privés, et l'État joue un rôle de coordination et de réglementation en créant un cadre favorable pour son fonctionnement dans les différents secteurs", a-t-il indiqué.

À cet effet, il a dit qu'il était essentiel de créer les conditions nécessaires à la construction ou reconstruction d'infrastructures, telles que des routes principales, secondaires et tertiaires, afin de permettre la vente de produits agricoles et de donner aux entrepreneurs privés les moyens d'exercer leurs fonctions comme il faut, étant le principal agent du fournisseur de services.

Pour sa part, l'économiste Filomeno Vieira Lopes a souligné que le secteur agricole avait reçu peu d'investissements, suggérant ainsi l'augmentation des ressources pour ce secteur, visant à accroître la production et à assurer la sécurité alimentaire.

Il a affirmé que de telles mesures contribueraient au développement du secteur agricole, donnant au pays la possibilité d'exporter et de recueillir des revenus qui en découleraient.

Depuis 2014, l'Angola connaît une crise financière, économique et de change due à la chute des revenus pétroliers. Afin de minimiser ses effets, le pouvoir exécutif a lancé en janvier 2018 un programme de diversification de l'économie, qui implique une réduction des importations et une augmentation de la production nationale pour exporter, et l'Agriculture étant l'un des principaux défis.