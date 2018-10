Angola: L'autonomisation des femmes rurales est essentielle pour un avenir juste - FAO

Selon le représentant de la FAO, l'objectif de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée sous le slogan "Faim zéro: les actions d'aujourd'hui représentent l'avenir", vise essentiellement à faire prendre conscience de la nécessité de produire des aliments et à renforcer la coopération économique et technique parmi les pays en développement.

Il estime que pour atteindre cet objectif, il faut des investissements, des réformes juridiques, des politiques et l'inclusion des femmes rurales dans les décisions qui affectent leur vie, dans le bien-être, les moyens de subsistance et la résilience des femmes rurales.

Ceux-ci incluent le droit à la terre, la sécurité, le régime foncier, une alimentation et une nutrition adéquates, une vie sans violence, sans discrimination et pratiques néfastes, des normes de santé élevées, y compris la santé sexuelle et reproductive, et une éducation de qualité.

"Les femmes et les filles des zones rurales continuent d'être touchées de manière disproportionnée par la pauvreté, les inégalités, l'exclusion et les effets du changement climatique", a-t-il déclaré.

Anastácio Roque, représentant le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a souligné que pour parvenir à l'égalité des sexes, il est nécessaire de garantir un travail décent pour tous, de mettre fin à la pauvreté et à la faim et d'adopter des mesures liées au climat.

Le responsable prononçait son discours lors de la cérémonie d'ouverture du premier Forum sur les femmes rurales et financières tenu sous le slogan "Promouvoir les femmes des zones rurales pour promouvoir le développement local et lutter contre la pauvreté".

Luanda — L'autonomisation des femmes rurales est essentielle pour la construction d'un avenir prospère, équitable et pacifique, a déclaré mardi à Luanda le représentant de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Anastácio Roque.

