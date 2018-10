Angola: Des braconniers ruinent la faune et la flore de Bicuar

Matala — Des individus et des groupes organisés chassent dans le parc national de Bicuar avec des armes à feu automatiques et une végétation en feu, mettant en péril la récente population d'animaux hébergés dans la réserve.

C'est ce qu'a dénoncé l'administrateur, José Maria Kandungo, accusant les braconniers de mettre du feu pour piéger les animaux et faciliter leur activité, car la plupart d'entre eux utilisent le matériel de guerre pour atteindre leurs objectifs.

Pour le moment, le parc de Bicuar a sa zone nord vulnérable, avec une fréquence de la sortie de petits animaux tels que les sangliers - une zone frontalière avec quelques champs et communautés, qui facilitent les braconniers.

Les animaux en sortant des champs situés dans la commune d'Ombo (municipalité de Quipungo), qui se connectent à Capelongo (Matala), la tendance des chasseurs nous assomme, même à l'intérieur des champs agricoles, causant plus de perte d'animaux qui pourraient se reproduire et enrichir la faune du parc.

La situation la plus difficile, selon le responsable du parc, est le grand accès aux armes à feu, qui a jusqu'à présent proliféré entre les mains de la population, dont l'origine est difficile à identifier.

Afin de contrôler l'accès aux armes à feu et leur utilisation, la direction du parc a dialogué avec les communautés, les autorités traditionnelles et la police de Quipungo et de Matala.

L'administrateur a également souligné la nécessité d'ouvrir des bouchées à l'intérieur du parc, qui serviraient de tampon pour les incendies. La zone la plus vulnérable aux incendies est celle de Tchicacusse dans la partie sud du parc.

C'est une zone vulnérable, pas de chasse, mais par extension, car les surveillants disponibles ne peuvent pas contrôler l'incendie, à cause du manque d'équipement et de la facilité avec laquelle il se propage, puisque ses pluies constantes de la dernière saison ont fait pousser beaucoup de végétation.

Le parc national de Bicuar est situé à 165 kilomètres de la ville de Lubango, dans la province de Huíla, sur une superficie de 7.900 kilomètres carrés, délimité par les municipalités de Quipungo, Matala, Chibia et Gambos.

Le parc a été créé en tant que réserve de chasse en 1938 et élevé au rang de parc national en décembre 1964. L'une des espèces les plus importantes est le buffle noir et la flore est très diverse.