Seychelles: Les progrès des Seychelles ont été remarqués au niveau international, a déclaré le président Faure dans une allocution marquant ses deux années de mandat

Il a conclu en renouvelant son "engagement à travailler pour tous les Seychellois et à travailler encore plus fort, pour notre Seychelles, qui est plus grand que nous tous".

Au cours des deux dernières années, la situation a changé et chaque Seychellois a «joué un rôle important dans la création de cet environnement de paix, de stabilité, de compassion et de tranquillité où les progrès ont pu prospérer».

«Je continue d'augmenter la participation du secteur privé aux conseils d'administration des institutions. Cela nous a conduit à un endroit où le secteur privé et la société civile ont une meilleure compréhension et une meilleure connaissance des défis auxquels le gouvernement est confronté », a déclaré M. Faure.

Il a attribué ces succès à la mise en œuvre continue de politiques et à sa pratique d'un leadership de non-ingérence. M. Faure a déclaré qu'une telle pratique permettait aux institutions de se conformer à la loi qui les régit, de prendre des décisions et d'être tenues pour responsables.

«Ces deux dernières années, nous avons travaillé ensemble pour mettre en place des cadres garantissant l'existence d'institutions solides, car je suis convaincu que de telles institutions pratiquent la bonne gouvernance, défendent et protègent les droits des citoyens et assurent le progrès du pays», a déclaré M. Faure.

