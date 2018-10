Cote d'Ivoire: Elections locales 2018/Atteinte aux droits de l'homme - La CNDHCI invite le procureur de la République à s'autosaisir

communiqué de presse

« La Commission nationale des droits de l'homme (Cndhci) invite le procureur de la République à s'autosaisir de tous les cas d'atteinte aux droits de l'homme afin de situer les responsabilités et engager des poursuites à l'encontre des présumés auteurs », a indiqué la Cndhci dans un communiqué parvenu à Fratmat.info.

La CNDHCI lance un appel à l'apaisement

Depuis la fin du scrutin et le début de l'annonce des résultats des élections couplées (Municipales et régionales). La CNDHCI a documenté plusieurs actes de violences qui ont engendré des atteintes aux droits de l'homme consécutives à la contestation des résultats dans plusieurs localités à l'intérieur du pays et dans le District d'Abidjan.

La CNDHCI note également l'annulation et la reprise du scrutin, dans un mois, dans la commune de Port-Bouet et dans le Département de Facobly. La CNDHCI reste préoccupée par ces situations qui font peser de sérieux périls sur la cohésion sociale.

La CNDHCI lance un appel à la retenue aux acteurs politiques et aux populations afin de préserver la paix, la cohésion sociale et le respect des droits de l'homme. Elle s'incline devant la mémoire des personnes décédées et forme des vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Elle invite le procureur de la République à s'autosaisir de tous les cas d'atteinte aux droits de l'homme afin de situer les responsabilités et engager des poursuites à l'encontre des présumés auteurs.

Elle appelle les acteurs politiques, notamment les candidats à ne recourir qu'aux voies de droit offertes par le Code électoral en ses articles 129 et 158 respectivement pour les élections régionales et municipales.

La CNDHCI se félicite de l'esprit fairplay des candidats non élus ayant reconnu leur défaite et les encourage à s'impliquer dans la consolidation d'un climat de paix et de cohésion sociale.

La CNDHCI reste saisie de cette situation qu'elle suivra attentivement afin que les droits de l'homme soient respectés sur toute l'étendue du territoire national en toute circonstance.

Fait à Abidjan, le 16 octobre 2018

La Présidente