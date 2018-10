Afrique de l'Ouest: Les atouts de la Bourse d'Abidjan

Plusieurs personnalités participeront aux rencontres parmi lesquelles Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances, Christian Adovelande, président de la BOAD, Jean Kokouvi Etse, directeur général de SGI Togo, Paul-Harry Aithnard, directeur Marchés de capitaux à Ecobank et Edoh Kossi Amenounve.

La Bourse accueille encore trop peu d'entreprises de la région ; 45 actuellement. Or, elle peut devenir un moteur de développement et de croissance.

Le marché financier se porte plutôt bien et l'indice s'est situé dans le passé à des niveaux supérieurs à ceux de Londres, de Paris ou de New York.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.