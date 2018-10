Afrique: Patrice Carteron - « Mon rêve, c'est de gagner une Ligue des champions avec Ahly »

Le coach français d'Al Ahly du Caire, Patrice Carteron, s'est exprimé au sujet de la manche retour des demi-finales de la Ligue des champions africaine. Le coach de 48 ans a déclaré : « On aura deux buts d'avance, mais on n'est pas encore qualifiés. C'est vrai que nous allons à Sétif avec un avantage, mais j'estime que nous devons sortir le grand jeu pour repartir avec la qualification», il a ajouté : « L'ES Sétif est une équipe qui a une grande popularité et qui a plusieurs milliers de fans. J'ai eu déjà une expérience face à cette équipe lorsque je dirigeais le TP Mazembe. Il y aura beaucoup de monde au stade. On doit bien gérer cette pression. » Patrice Carteron a ajouté : « Comme je l'ai à maintes fois dit, mon rêve, c'est de gagner une Ligue des champions avec Ahly après l'avoir gagnée avec le TP Mazembe. »

Le club le plus titré dans cette Ligue des Champions africaine a tenu son rang face à Sétif lors de la demi-finale aller. Al Ahly a battu les Algériens (2-0) au Caire grâce à deux buts inscrits en première période par Walid Soliman (23e) et Islam Mohareb (42e).

