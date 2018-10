Dans sa conclusion, il a réitéré sa consolation en faveur des familles éprouvées, priant le Seigneur à lui seul qui s'est offert en sacrifice pour sauver la vie et garder chacun et tous sous bonne garde.

C'était donc une occasion de pleurer avec ceux qui pleurent et compatir avec celles ou ceux qui sont en charge médicale dans des conditions difficiles, mais, également, prier pour les expulsés, injustement, de l'Angola qui sont dans les conditions atroces et abandonnés à leur triste sort.

Sous la férule du président national de l'Eglise du Christ au Congo (ECC), Rév. Dr André Bokundoa Bo-Likabe, un culte d'action de grâce pour le recueillement et la méditation a été organisé hier, mercredi 17 octobre 2018, à la Cathédrale du Centenaire Protestant, en mémoire des victimes de l'accident meurtrier de Kisantu, dans le Kongo Central, des expulsés de l'Angola, des massacres à Beni et des atrocités inhumaines du Kasai Central. Ce culte a été une invitation à tous ceux et celles qui sont épris de paix et d'amour du prochain à venir implorer la miséricorde de Dieu, Créateur de toutes choses.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.