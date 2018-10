Angola: Présentation d'un plan de surveillance de la lutte contre la pauvreté

Luanda — Un plan de surveillance de la lutte contre la pauvreté a été présenté mercredi, à Luanda, par le ministère de l'Assistance sociale, de la Famille et de la promotion de la Femme (Masfamu) à la Commission nationale chargée du suivi de ce programme.

Au cours de la réunion dirigée par le secrétaire d'Etat à l'Action sociale, Lúcio do Amaral, il a été annoncé que le plan comprenait cinq équipes réparties dans les 18 provinces subdivisées en cinq régions: Nord I et II, Centre, Sud et Est.

Ce plan fait partie du Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PIDLCP) approuvé par le décret présidentiel n°140/18 du 6 juin, conformément au plan de développement 2018/2022.

Selon Lúcio Amaral, ce plan prévoit le retrait de trois millions d'Angolais de l'extrême pauvreté d'ici 2022, ajoutant qu'un montant était alloué à toutes les municipalités chaque mois pour répondre à leurs programmes.

Le plan de suivi vise à évaluer le degré de mise en œuvre des ressources mises à disposition et des projets, en tenant compte des indicateurs d'impact et de résultats.

À cette fin, des équipes intégrées composées de tous les ministères ont été créées.

Dans ce travail, les équipes évalueront des indicateurs dans les domaines de l'inclusion productive, de la construction et de la réhabilitation d'infrastructures, de l'eau, de l'énergie, de l'assainissement et de la fourniture de services sociaux de base pour la santé, l'éducation, l'enregistrement et la citoyenneté.

Les premières équipes de surveillance commencent à visiter les municipalités à partir du 22 octobre 2018.