Angola: Le secteur électrique fera 200.000 raccordements/an

Luanda — Une moyenne annuelle de 200 000 branchements électriques domestiques seront faits d'ici 2022, permettant ainsi à 50% de la population angolaise (29 millions d'habitants) d'avoir accès à l'électricité, a annoncé mercredi le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Jusqu'en 2015, à peine 30% de la population angolaise avaient accès à l'électricité, tandis que les pertes d'énergie dans le pays dépassaient 40%.

L'objectif de 200 000 connexions pourrait être atteint avec l'achèvement des travaux des grands projets hydroélectriques (Lauca et Caculo Cabaça) et de la centrale à cycle combiné de Soyo, ainsi que d'autres investissements en cours, selon le ministre qui s'exprimait lors de la première réunion de cadres de la Prodel.

Dans ces nouvelles connexions électriques, la prétention du secteur est d'installer des compteurs prépayés dans tout le pays, de sorte que les recettes collectées puissent couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance, qui augmenteront avec l'accroissement de la capacité installée et assurer une meilleure rémunération de tous les travailleurs et techniciens du secteur.

D'ici 2025, l'objectif est d'atteindre 7.500 mégawatts, par le biais des projets Lauca, Cáculo Cabaça en cours dans le pays, des initiatives le long du fleuve Kwanza, Catumbela, Cunene, parmi d'autres investissements qui seront réalisés dans le pays en vue de l'extension du réseau électrique public.

Pour le transport de cette énergie, le projet d'interconnexion du système nord avec le centre (Huambo et Bié) est en cours jusqu'à la fin de cette année. La connexion de Cuanza Norte et de Benguela ne sera achevée que d'ici à juin 2019.

Avec l'interconnexion des systèmes et le transport d'énergie qui en résulte, les consommateurs des villes de Huambo, Waco Cungo, Lubango, Cuito et Benguela et de Lobito et des zones environnantes bénéficieront d'une énergie à des prix bas.

Il a indiqué que le secteur de l'électricité dispose d'un plan d'action, qui relève du Plan de développement national (PDN), visant à permettre à 14 millions d'habitants d'avoir accès à l'électricité d'ici 2022 à partir du réseau public.

Pour concrétiser ce plan d'action, l'achèvement des projets en cours dans le pays (production, transport et distribution), tels que Laúca et le cycle combiné de Soyo, est une priorité, ainsi que ceux dont la mise en œuvre est prévue après cette période.

À son tour, José António Neto, président du conseil d'administration de l'Entreprise de production d'électricité (PRODEL), a déclaré qu'il disposait désormais d'une capacité installée de 4.300 mégawatts et qu'il espérait augmenter avec la conclusion de l'hydroélectrique de Laúca et de la centrale du cycle combiné de Soyo, et avec l'achèvement du projet Caculo Cabaça.

Se référant aux projets en cours dans le pays, il a expliqué que la quatrième turbine de Lauca devrait être achevée en 2019. A son tout, Caculo Cabaça, qui en est à sa phase initiale, devrait être achevée dans 18 mois.