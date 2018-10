Angola: Le GMA produit 5 millions de sacs de farine de blé

Luanda — Entre juin 2017 et septembre 2018, le Consortium Grande Moagens d'Angola (GMA) a enregistré une production totale de plus de 250.000 tonnes de farine équivalant à 5 millions de sacs de 50 kg, d?où le bilan positif de la gestion en un an et quatre mois après l'inauguration.

Dans un communiqué de presse parvenu mercredi à l'Angop, l'administrateur exécutif du GMA, César Rasgado, lance un appel pour que le Gouvernement soutienne et protège le secteur de la minoterie nationale.

Il souligne que l'industrie locale doit être protégée et que la qualité et la quantité de farines importées par les différents opérateurs doivent être vérifiées afin d'éviter des produits de mauvaise qualité.

Une partie de ces règles devrait viser à permettre l'importation par des entreprises qui ont une capacité financière et logistique et une structure compatible prouvées, et qui devraient être tenues de régulariser dûment leur situation fiscale. Pour le GMA, ces règles devraient également s'appliquer aux producteurs de farine de froment.

D'autre part, des contraintes transversales à l'économie, telles que la dévaluation de la monnaie, la difficulté d'obtenir des devises pour l'importation de matières premières, d'ingrédients et de pièces de rechange, ainsi que le coût élevé des opérations financières nuisent au bon fonctionnement du GMA.

Dans la note, le résultat global est que la capacité du GMA est sous-utilisée, ne produisant que 70% de ce qu'il aurait pu produire. Autrement dit, dans des conditions normales, le GMA aurait atteint 360.000 tonnes de farine de blé, soit plus de 7 millions de sacs de 50 kg.

En ce qui concerne la production de son, la situation est similaire puisque le GMA n'a produit que 74.000 tonnes environ, ce qui correspond à 70% de la capacité installée de l'usine.

Le GMA, qui a reçu un investissement de 100 millions de dollars pour devenir une réalité industrielle en Angola, a été en mesure de faire face aux contraintes macroéconomiques grâce au soutien financier de la structure actionnariale.

La stratégie centrale a été définie dès le début du projet et consiste à produire au profit de l'économie angolaise et à constituer un outil fondamental pour la création d'un cluster agro-industriel angolais.