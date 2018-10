Algérie: Les manifestations du 17 octobre ont prouvé l'attachement des émigrés algériens à leur pays

Photo: APS

Un recueillement a été observé mercredi sur le pont Saint-Michel à Paris à la mémoire des victimes algériennes du massacre du 17 octobre 1961 perpétré par la police française à Paris et sa banlieue.

El Bayadh — Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a déclaré mercredi à El Bayadh que les manifestations du 17 octobre 1961 ont prouvé l'attachement des émigrés algériens à leur pays.

En ouverture d'une conférence historique sur "Les manifestations du 17 octobre 1961: attachement des émigrés algériens à la cause de leur pays", organisée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'émigration, le ministre a souligné que ces manifestations "expriment la fidélité et l'adhésion de la communauté algérienne émigrée à la Révolution de novembre et sont un défi de taille à une grande puissance coloniale".

"Nous avons dans les discours du Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, une référence dont nous nous inspirons des valeurs et principes de fidélité au message de nos vaillants martyrs", a déclaré le ministre, précisant que "la commémoration de cet anniversaire est un lien fort à notre histoire, à notre passé glorieux et une fierté de nos constantes. Les valeurs de militantisme et de combat des chouhada et moudjahidine nous imposent de suivre l'exemple suprême de la guerre de novembre".

A travers la commémoration de cet anniversaire, a-t-il dit, "nous aspirons à réaliser l'espoir des révolutionnaires. Cette symbolique, dans le parcours combattant de nos héros et dans les principes du 1er novembre, doit être lue par les enfants de l'indépendance".

Cet anniversaire mémorable, a soutenu le ministre des Moudjahidine, relate une autre réalité des crimes commis par l'occupant français contre les Algériens en France, où la police française d'alors avait employé une répression féroce, dans la capitale Paris, en tirant avec des balles réelles sur des Algériens qui manifestaient pacifiquement et/ou en les jetant par dessus la Seine dont les eaux se sont mélangées avec le sang des martyrs.

La police française a également traqué des milliers de manifestants dont certains ont été faits prisonniers et ont subi les affres de la torture, a-t-il évoqué.

Les manifestations de la communauté algérienne en terre d'émigration ont impulsé un élan à la glorieuse Révolution qui s'est traduit par une cohésion et une solidarité sans pareille entre les Algériens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays exprimant l'attachement de la communauté algérienne émigrée à la patrie, a ajouté le ministre, soulignant que les massacres du 17 octobre 1961 constituent une étape héroïque de la Révolution.

Lire aussi: Commémoration du 17 octobre 1961 : la vérité historique permet de remonter les tragédies

"L'histoire riche de l'Algérie doit constituer un facteur susceptible d'inciter les générations montantes au progrès et à la prospérité, a déclaré Tayeb Zitouni, tout en rappelant les réalisations acquises après l'indépendance dans divers domaines d'activités et secteurs.

Le ministre a présidé la cérémonie officielle de commémoration de cet anniversaire historique à El Bayadh, qui a été marquée par la lecture de la Fatiha du Livre saint et la pose d'une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs au carré des chouhada du chef-lieu de wilaya.

Tayeb Zitouni a procédé, en compagnie des autorités de wilaya, civiles et militaires, à l'inauguration d'une stèle commémorative dédiée à Cheikh Bouâmama et d'une salle de sports au nouveau pôle urbain d'El Bayadh baptisée "17 octobre 1961". Le nom du chahid Yousfi Boucherit a été donné au nouveau pôle urbain.

Il a aussi inauguré une agence de la Compagnie algérienne d'assurances (CAAT) et assisté à la signature d'une convention entre les directions locales des moudjahidine et de la santé et de la population pour la prise en charge sanitaire des moudjahidine et ayants droit.