Algérie: Relogement à Alger - 1200 familles bénéficient de logements sociaux

Alger — Quelque 1200 familles issues de bidonvilles situés dans les communes de Reghaia, Baraki et Bouzaréah ou occupants des caves et des terrasses ainsi que des bâtisses menaçant ruine à travers les communes de Sidi M'hamed, la Casbah et Bab El Oued, ont bénéficié mercredi de logements sociaux à Baraki, dans le cadre de la deuxième phase de la 24e opération de relogement dans la wilaya d'Alger.

Relogées à la nouvelle cité "Haouch Mihoub", dans la commune de Baraki, les 1200 familles concernées par la première tranche de cette deuxième phase de la 24e opération de relogement, ont quitté les bidonvilles de "Zahlouka", "Belgourari", "Djekan" (Reghaia), "Saliba", "Biga 2" (près de la voie express), "Laghouazi" (Baraki), "Trig Chioukh" (près de Oued Boufrizi). Il s'agit également de familles occupant les magasins de l'ex Groupe Riadh (Bouzareah), d'autres occupant les toits et les caves des immeubles en rénovation dans les communes d'Alger centre, de Sidi M'hamed et d'El Mouradia, ainsi que 115 familles relevant des communes de la Casbah, Bab el Oued, Bologhine, Birkhadem et Dely Ibrahim (immeubles menaçant ruine).

Dans une déclaration à la presse suite à la visite du nouveau site de relogement, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh a fait état de la réalisation en cours de groupements scolaires, d'un lycée et d'un CEM au niveau de cette nouvelle cité. Affirmant que ces nouvelles structure seront prêtes à la prochaine rentrée scolaire, il a précisé qu'une "école primaire a été édifiée en préfabriqué pour permettre aux élèves de cette cité de poursuivre leurs études près de chez eux".

Par ailleurs, le wali d'Alger a fait savoir que la Commission wilaya le de recours a reçu, depuis 2014, plus de 19.000 recours et que plus de 1200 ont été acceptés.

Les exclus des listes des bénéficiaires, "peuvent introduire plusieurs recours" s'ils ont la possibilité d'apporter la preuve qui leur donne droit au logement social, a-t-il ajouté.

Le foncier récupéré depuis le lancement des opérations de relogement en 2014 y compris celle d'aujourd'hui, avoisine les 530 hectares, sachant que la 2è phase de la 24è opération de relogement a permis la récupération de 11 hectares, a fait savoir le wali d'Alger.

Pour ce qui est de la falsification des dossiers afin d'obtention d'un logement indument, le wali en a fait état de "2.000 dossiers transférés à la Justice".

Il convient de rappeler que la deuxième tranche de la deuxième phase de la 24e opération de relogement débutera dans une semaine et concernera quelque 600 familles issues du bidonville "Goumaz" dans la commune de Staouéli, les familles occupant des habitations qui entravent la réalisation du projet du stade municipal dans la commune de Zéralda, les sites bidonvilles "Sniri", celui jouxtant la mosquée Hassan Ibnou Thabet et celui longeant la voie ferroviaire dans la commune d'Oued Smar, le bidonville à proximite de l'Oued el Harrach dans la commune d'El Harrach, ainsi que les familles qui occupent 38 immeubles menaçant ruine à Bab El Oued.

Elle concerne également 56 autres familles qui résident dans le bidonville "Berouagui", les familles dont les habitations entravent le projet de réalisation du stade municipal de la commune d'Eucalyptus, les familles qui occupent l'assiette foncière destinée au projet d'éxtention des berges de l'Oued Ouchayeh dans la commune d' El Magharia, en sus de 11 familles, dont les recours ont été admis.