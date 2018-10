Algérie: Un "riche programme" pour célébrer la Journée nationale de la presse

Dans le même sillage, une conférence sur "Le rôle des médias dans la consécration du vivre-ensemble en paix" sera organisée le jeudi 18 octobre par le ministère de la Communication en collaboration avec la wilaya et l'université Abdelhamid-Benbadis de Mostaganem, avec la participation du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, l'ancien diplomate Lakhdar Brahimi et cheikh Khaled Bentounès, ainsi que des responsables de médias nationaux.

A l'occasion de cette Journée, le ministère de la Communication signera une convention avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, en marge de la clôture du Salon international du tourisme et du voyage (Sitev 2018) qui se tient au Palais des expositions à Alger.

Par ailleurs, des espaces et structures sportives seront baptisés à Alger et à travers le territoire national au nom de journalistes décédés.

