Cote d'Ivoire: "Black Star 6 étoiles" - Une téléréalité aux accents Afrique-Europe

« Abidjan est un symbole pour les promoteurs de téléréalité que nous sommes. Une ville en pleine expansion où toutes les conditions économiques liées au divertissement sont réunies, et où la demande de la jeunesse en termes d'Entertainment n'est plus à contester à ce jour », a-t-elle justifié.

Princesse Merxess a souligné que la première saison de la série aura lieu à Abidjan, dans la mesure où la téléréalité est une opportunité en or aussi bien pour les candidats que pour les éventuels partenaires (Producteurs, sponsors, et annonceurs... ).

« Black Stars 6 étoiles », c'est l'intitulé de la téléréalité, présentée aux médias, lors d'une conférence de presse, co-animée par les promoteurs, Prince Mat, chargé de production, Princesse Merxess, productrice exécutive (chanteuse, actrice et créatrice de la marque de mode Kassandra Berluche) (et Tiphaine, directrice commerciale et marketing, le 16 octobre, à la résidence Castel Marrilac à Abidjan Cocody-Riviera.

Le premier clap d'un télé-crochet a été donné le 16 octobre et met en scène des acteurs et personnalités people des deux continents.

