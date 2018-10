Maroc: Un film sur Redoine Faïd en préparation aux Etats-Unis

L'homme le plus recherché de France a été condamné en avril à 25 ans de prison pour son rôle d'organisateur d'un braquage raté en 2010 au cours duquel une policière municipale avait été tuée. Aidé par un commando armé qui avait pris en otage un pilote d'hélicoptère, Redoine Faïd s'était évadé de la prison de Réau, près de Paris, le 1er juillet. Sa fuite s'est achevée le 3 octobre à Creil, la ville où il a grandi et où il se cachait des policiers lancés à ses trousses.

"Ce thriller policier, dont le titre n'est pas encore connu, va retracer les authentiques tribulations et évasions du charismatique criminel Redoine Faïd", a annoncé la division "divertissement" du groupe Condé Nast ("Vogue", "Vanity Fair", "GQ", etc.) qui va co-produire le fim avec Sentient Entertainment. Aucune précision n'est donnée sur le comédien susceptible d'incarner le braqueur ou une date de sortie du film. L'intérêt des studios américains pour Redoine Faïd, qui vient d'être incarcéré dans le nord de la France après trois mois de cavale sous une burqa, tient de la mise en abyme: il a affirmé s'être lui-même inspiré d'Hollywood pour ses braquages et a comparé le stress ressenti avant les attaques de fourgon au trac des acteurs.

La vie du braqueur multi-récidiviste Redoine Faïd et ses évasions spectaculaires en France vont être prochainement adaptées au cinéma par des producteurs américains qui ont demandé au réalisateur français Pierre Morel, habitué des films d'action ("Banlieue 13", "Taken", "Peppermint"), de prendre les commandes du projet.

