Maroc: Hervé Renard - En Afrique, il faut être solides à défaut d'être géniaux

Le sélectionneur national n'a pas manqué de féliciter ses joueurs, surtout ceux qui ont fait leur baptême du feu et qui ont joué avec beaucoup de cœur. Hervé Renard a aussi salué son adversaire du jour qui est parvenu à tenir la dragée haute lors de ces éliminatoires au Cameroun, champion d'Afrique, et au Maroc, mondialiste en Russie 2018.

Pour Hervé Renard, cette rencontre a été mal entamée par ses protégés. Néanmoins, l'équipe alignée, amputée de certains cadres, s'était ressaisie, signalant à cet effet qu' «à part le premier quart d'heure de la première mi-temps, on a réussi un bon match et on aurait dû tenir ce résultat positif dans les cinq dernières minutes, chose qu'on n'a pas faite».

A l'issue du match Iles Comores-Maroc, le sélectionneur national a fait savoir qu' «on s'attendait à ces difficultés. Une pression très importante avec le soutien du public et un vent contre qui nous empêche de jouer ». Et de préciser sur le champ qu' «en Afrique, il faut être solides à défaut d'être géniaux», puisque le «but est de se qualifier à la Coupe d'Afrique des nations», a-t-il déclaré au site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

Un match nul qui n'arrange pas vraiment les affaires de la sélection marocaine, appelée à se ressaisir lors de ses deux prochaines sorties face au Cameroun, le 16 novembre à domicile, et au Malawi, le 23 mars 2019 en déplacement. Sachant que la confrontation de mardi entre ces deux équipes comptant pour cette quatrième manche s'était soldée sur le score d'un but partout.

La sélection marocaine s'est contentée d'une issue de parité, deux partout, devant son homologue comorienne, lors du match disputé mardi au stade Said Mohamed Cheikh à Mitsamiouli, pour le compte de la quatrième journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2019 dont les phases finales sont prévues l'été prochain au Cameroun.

