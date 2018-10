Cote d'Ivoire: 5e édition du prix Ado - 200 millions FCFA en compétition pour les jeunes

Au dire de M. Baba Coulibaly Nicolas, Directeur de l'information, de la communication et des Tic au District autonome d'Abidjan, « les jeunes ne doivent plus attendre. Ils doivent se précipiter pour déposer leurs dossiers », car le samedi 20 octobre, c'est la clôture. A noter que l'opération est entièrement gratuite.

C'est le cas de Mlle Claudia Danho, étudiante en gestion commerciale et qui postule dans le domaine de la "culture hors-sol" et découvre, pour la première fois, le "Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent".

Pour la constitution des dossiers, les postulants doivent télécharger sur le site internet du District autonome d'Abidjan : www.abidjan.district.ci, la fiche d'identification et la renseigner. Ensuite se rendre à l'immeuble "Signal" muni d'une photocopie de leur carte nationale d'identité, d'une photo d'identité et du projet complet rédigé.

Un fonds de 200 millions de francs Cfa sera mis à la disposition des jeunes qui auront été retenus par un jury indépendant. Pour y participer, les postulants doivent être de nationalité ivoirienne, résider dans l'une des 13 communes du District autonome d'Abidjan et avoir au plus 40 ans.

Les jeunes du District autonome d'Abidjan, âgés de 40 ans au plus, sont invités à déposer, du 15 au 20 octobre 2018, leurs projets au centre d'incubation du district d'Abidjan à l'Immeuble « le Signal », en face de la Maison de l'entreprise (Cgci), non loin de la Présidence de la République.

