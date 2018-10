Ile Maurice: Blanchiment d'argent allégué - Le «prince» de Camp-Fouquereaux arrêté

Ils ne font pas confiance à Ken Arian. Et réclament une rencontre directement avec le Premier ministre… Plus »

C'est dans sa chambre à coucher que les policiers ont découvert la somme de Rs 400 000 sur son armoire et 13 000 euros dissimulés sous des vêtements, à l'intérieur du meuble. Le suspect, qui est provisoirement soupçonné de blanchir de l'arrgent, a été conduit au quartier général de l'ADSU, aux Casernes Centrales, afin d'être interrogé under warning.

Mohammad Irfaan Nazeerally a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 25 000 et signé reconnaissance de dette de Rs 200 000. Après près un mois de surveillance, des éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Metropolitan Division, menés par l'inspecteur Lepois, ont perquisitionné la maison de cet entrepreneur en bâtiment à Camp-Fouquereaux, Phoenix, lundi, vers 14 heures.

Son train de vie a éveillé des soupçons des autorités. Mohammad Irfaan Nazeerally, âgé de 31 ans et connu comme le «Prince», a été appréhendé après que Rs 400 000 en coupures de Rs 1 000 et 13 000 euros (Rs 520 000) en coupures de billets de 200 et 500 euros ont été découverts dans sa chambre, le lundi 15 octobre. Le suspect, qui fait face à une accusation provisoire de blanchiment de presque Rs 1 million, a été traduit devant le tribunal de Curepipe hier matin, mercredi 17 octobre.

