Cote d'Ivoire: Municipale 2018 - Kouamé Koua Jacob, élu nouveau maire livre ses impressions

Nous allons travailler à ce que nos mamans et sœurs aient des fonds pour les activités génératrices de revenus. Je veux mettre l'accent sur l'autonomisation de la femme. Je remercie mon parti, le Rhdp qui m'a beaucoup soutenu lors de la campagne. Avec le soutien des uns et des autres M'batto va renaitre de ces cendres ».

Au niveau de l'éducation, nous allons construire deux lycées en plus du seul que nous avons pour réduire l'effectif dans les salles de classe et permettre à nos enfants d'étudier dans les conditions adéquates. Ici, nos enfants se retrouvent à 80 voire 100 dans les classes ce qui n'est pas normal .

