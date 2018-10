Cote d'Ivoire: Salon africain des drones - Les organisateurs annoncent plus de 1500 participants

Le 1er salon africain des drones dénommé "Afrika drone expo 2018" organisé par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) se tiendra du 27 au 29 novembre 2018 sous le thème « quels enjeux et opportunités pour le secteur maritime, portuaire et industriel? », selon Karim Coulibaly directeur général, lors d'une conférence de presse, mercredi 17 octobre 2018, à la salle multimédia de ladite Académie.

« Ce salon vise principalement à mettre en lumière l'importance du drone civil professionnel au regard de son exploitation, et à conduire la réflexion sur son impact et son avenir dans le secteur maritime, portuaire et industriel en général. De manière subsidiaire, le salon ouvrira une lucarne sur les développements en cours concernant le navire autonome.

Ce salon sera également l'occasion de s'interroger sur les problématiques liées au développement du navire autonome qui partage avec le drone les caractéristiques de systèmes inhabité et télé-piloté.

L'émergence du navire autonome viendra révolutionner le binôme droit de la mer-droit maritime, notamment dans ses concepts-phares, tels que la définition du navire, le statut du capitaine, les avaries communes, l'assistance et le sauvetage maritime.

Outre la question de la règlementation, il est nécessaire de mettre en lumière les questions fondamentales liées à son impact socio-économique sur l'économie maritime.

Pour donc appréhender les défis et tirer profit des opportunités offertes par les drones et navires autonomes, une réflexion devra être menée en amont. Tel est la justification de ce salon.

Il réunira plus de 1500 participants composés de chercheurs, d'opérateurs économiques, d'utilisateurs des systèmes inhabités, d'acteurs institutionnels, de manufacturiers de fonctionnaires et d'étudiants reliés de près ou de loin aux divers domaines d'action de drones et du grand public».

Pour rappel, l'académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) est l'institution régionale en charge de la formation maritime, portuaire, industrielle et des questions de sûreté et de sécurité en mer des 15 pays francophones de l'Afrique de l'ouest et du centre.

L'Arstm est composée de quatre entités : l'école supérieure des transports maritimes, l'école supérieure de navigation, le Centre d'enseignement et apprentissage maritime et l'institut de sécurité maritime inter régional.