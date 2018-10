Afrique: Walk The Talk Dakar 2 - Les enjeux et défis autour du commerce intra-africain mis en exergue

communiqué de presse

« Le commerce Intra-Africain est le futur de l’Afrique, mais aucune structure ne peut véritablement survivre avec le défis que présente les barrières douanières pour les entrepreneurs locaux dans la sous région » a dit Oumar Yam Co Fondateur de OuiCarry, une structure sénégalaise qui évolue dans la distribution en ligne au Sénégal, Mali et Togo. C’était au cours de la deuxième session du WALK THE TALK DAKAR, le 28 septembre 2018, dans la magnifique espace du restaurant Galerie Akewa Concept à Dakar.

Plus d’une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel de la deuxième session du WALK THE TALK DAKAR, sur le thème « favoriser le commerce régional en Afrique – développement du commerce intérieur et transfrontalier », sous la modération de Mariam Tendou Kamara, Directrice de l’Agence BAANTOU et promotrice de la plateforme Inter’Actes-MadameDigital.

Avec la présence d’invités de marque tels que Hawa BA, directrice de OSIWA au Sénégal, Nicole GAKOU présidente de l’union des femmes chefs d’entreprises (UFCE), ou de Marine DEVAUX Trade and Marketing manager chez Maersk, leader mondial en transport maritime et partenaire GOLD du WTTDakar de Septembre à Novembre, cette seconde session a permis comme à l’accoutumée de favoriser l’interconnexion, le réseautage et le coaching et son Pitch-Dating, face à face entre porteurs de projets et experts/opérateurs économique et représentant d ‘institutions. Les invités et participants, les porteurs de projets venus du secteur de l’entrepreneuriat, du commerce ou encore des transports et de la logistique ont profité du cocktail d’ouverture et du Pitch-Dating pour mieux se connaître.

L’Afrique est, aujourd’hui le continent le moins connecté en termes de mobilité, de déplacements des personnes et des produits de commerce. « On ne peut mettre de coter le mur redoutable des processus douaniers quand on veut parler de favoriser le commerce transfrontalier en Afrique » Fati Cheiffou, Responsable achats et approvisionnement de l’ASECNA et invitée Speaker au WTTDakar.

La session interactive s’est ouverte sur les expériences et témoignages de success story de Fatou Niang, Directrice Commerciale chez SOPASEN et de Nicole GAKOU, présidente de l’Union des Femmes Cheffes d’Entreprises du Sénégal ( UFCE) pour parler de la condition des femmes cheffes d’entreprises ou aux postes de décisions dans un monde de plus concurrentiel, et de Aminata Wade, Sales opérations manager chez Maersk, une jeune femme au parcours atypique qui a gravi les échelons depuis son choix de rentrer au Sénégal après ses études de l’étranger, et qui aujourd’hui contribue à la mise en place de procédures commerciales simplifiées pour soulager les clients de Maersk des complexités administratives. « La différence entre l’entrepreneuriat tout court et l’entrepreneuriat féminin, c’est que les femmes en plus d’être des chefs d’entreprises doivent à elles seules supporter le cout et les sacrifices d’être mères, épouses et filles dans leur foyer et dans leur communauté » Nicole Gakou, Présidente de l’UFCE

Les débats se sont orientés vers les barrières qui entravent la croissance des échanges intra-africain et les solutions qu’il faut y apporter. En passant par les procédures douanières, le « racketeering » aux frontières et les taxes non harmonisées, les obstacles sont tels que selon Oumar Yam, co-fondateur de Oui carry « il est plus facile de prendre un pagne de tissu wax, de l’exporter vers Paris plutôt que de l’acheminer vers Bamako » : Pour Fatou Mboup « Il n’y a pas une seule structure formelle ou supermarché au Sénégal ou on peut trouver les produits d’alimentation africains alors qu’on peut tout trouver à Château-Rouge (Paris, France) en raison de la volatilité des couts douaniers.

Le Walk The Talk c’est aussi tout les mois, un intermède sur le personal branding. Présenté Yassira Kamara, co-fondatrice de CULTURAX et animatrice de TLMDY à la WADR le « personal branding » porte sur la capacité à se vendre, à convaincre de son projet ou de son entreprise.

La prochaine session du WalkTheTalkDakar (De la Parole aux Actes) », se tiendra le 26 Octobre prochain, à l’espace AKEWA Concept à Ngor, (Dakar). Présenté par Maerk, leader mondial dans le transport maritime, le thème portera sur « Solutions Technologiques pour soutenir le développement de la chaine de valeur agricole » avec experts, intervenants, opérateurs économiques et porteurs de projets issus du secteur.

