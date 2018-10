Afrique du Sud: Une nouvelle campagne pour sensibiliser à la malnutrition infantile

Le ministère des Affaires étrangères et la police Seychelloise ont lancé une nouvelle mise… Plus »

Mais on doit aussi promouvoir la question de la nutrition dans le débat public et produire plus d'études sur les pratiques dans le pays ».

La nouvelle campagne, baptisée « Pour une bonne croissance » est dirigée par le docteur Kopano Mabaso : « On se concentre sur l'aide aux éducateurs dans les communautés et sur le soutien aux mères de famille.

Le peu d'argent des parents doit tout couvrir : pour payer les études, pour l'hygiène de vie, pour la maison et la nourriture n'est rapidement plus une priorité ».

Une grande campagne de sensibilisation sur la malnutrition a été lancée ce mercredi à Johannesburg. Avec la première dame à sa tête, la campagne entend former et conseiller les Sud-Africains aux bonnes pratiques de nutrition chez l'enfant.

