Maroc: Promotion de la destination Maroc au profit d'agences de voyages du Moyen-Orient et de l'Inde

La représentation régionale de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) pour le Moyen-Orient et l'Asie a lancé, lundi, une campagne de promotion de la destination Maroc au profit de 51 agences de voyages du Moyen-Orient et de l'Inde, en visite de prospection, du 14 au 19 courant, à Casablanca et Marrakech.

Cette initiative vise à faire connaître le potentiel touristique du Royaume et promouvoir le tourisme familial du Moyen-Orient et de l'Inde à destination du Maroc pendant la prochaine saison, a déclaré le directeur de la représentation régionale de l'ONMT à Abu Dhabi, Mohamed Sadek Chaker.

Elle s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique de la représentation régionale de l'ONMT au titre de l'année 2018, et connaît la participation de promoteurs touristiques et de représentants d'agences de voyages des Emirats arabes unis, d'Arabie Saoudite, du Koweït, du Sultanat d'Oman, d'Egypte, de Jordanie et de l'Inde, rapporte la MAP.

Les représentants de ces agences ont tenu des rencontres avec une centaine de leurs homologues marocains en vue de faire connaître le potentiel touristique du Maroc et augmenter le nombre de touristes en provenance de ces pays, a-t-il dit.

Pour sa part, Omar Al Oulai, directeur exécutif des projets et de communication (Emirats arabes unis) a indiqué que cette rencontre a pour objectif d'explorer les potentialités touristiques du Maroc et s'informer sur les sites et l'infrastructure touristiques dont il dispose.

Après avoir mis l'accent sur la diversité de l'offre touristique marocaine, M. Al Oulai a fait observer que les promoteurs touristiques et les agences de voyages participant à cette rencontre œuvreront en vue de promouvoir la destination Maroc en général et les destinations touristiques attitrées comme Casablanca et Marrakech, en particulier.