Maroc: La MGPAP lance de nouveaux services

La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) a annoncé, lundi à Rabat, le lancement, à partir du 1er novembre, de nouveaux services de santé complémentaires au profit de ses adhérents et leurs ayants-droit.

Selon le président du Conseil d'administration de la MGPAP, Abdelmoula Abdelmoumni, cette nouvelle gamme de services, baptisée «Ach-chamil», vise à promouvoir une justice territoriale entre l'ensemble des bénéficiaires et à améliorer et diversifier les services de santé fournis aux adhérents et à leurs ayants-droit.

Intervenant lors d'un point de presse, il a affirmé que la MGPAP propose, dans ce cadre, un service de transport gratuit en ambulance (normale ou équipée en matériel médical) pour les cas d'urgence sur l'ensemble du territoire national, un service de consultation médicale à domicile au lieu de résidence de l'adhérent sur l'ensemble du territoire national et la réservation d'un lit à l'unité hospitalière la plus proche de l'adhérent, sans nécessité de fournir une garantie financière, a-t-il fait savoir.

Ces nouveaux services consistent également à octroyer une prime forfaitaire de naissance de 300 DH, ainsi qu'une prime de 6.000 DH en cas de décès de l'adhérent et de 2.000 DH en cas de décès du conjoint, qui s'ajoutent aux montants versés par le MGPAP au titre du fonds complémentaire de décès, a-t-il noté, ajoutant qu'il s'agit également d'un service de transport funéraire dans toutes les régions du Royaume, quelle qu'en soit la distance, outre un service destiné à faciliter les procédures et les formalités administratives relatives au décès. La MGPAP mettra en service, à partir du 1er novembre, un numéro de téléphone spécial afin de simplifier davantage les procédures pour faire bénéficier de ses services un grand nombre d'adhérents et leurs ayants-droit, a-t-il expliqué.

Ce bouquet de services, mis en place conformément aux Hautes orientations Royales visant à accorder une attention particulière à la protection sociale, a pour objectif de faciliter l'accès aux soins de santé dans les différentes régions du Royaume et de répondre aux demandes des adhérents de la MGPAP, a-t-il relevé.

La MGPAP, compte tenu de ses résultats financiers positifs, dont un excédent de liquidités de 100 MDH pour l'année 2017, a décidé de mettre à la disposition de ses adhérents ce nouveau bouquet de services complémentaires gratuitement, après avoir mené une étude sur les services dispensés et l'examen des coûts par rapport aux offres disponibles et les prestations qui peuvent être dispensées, sans pour autant avoir recours à une retenue supplémentaire sur les salaires des adhérents, apprend-on d'un document distribué à cette occasion.

Selon la même source, la MGPAP a pris un certain nombre de mesures pour garantir la réussite de cette opération, en engageant les démarches financières, logistiques, juridiques et procédurales nécessaires pour adopter ces services et les adapter aux lois en vigueur, en assurant une formation ciblée, en interne ou par l'intermédiaire de ses partenaires, aux employés devant veiller à la mise en application de ces nouvelles prestations, en publiant sur le portail électronique de la MGPAP toutes les informations nécessaires se rapportant à cette nouvelle gamme et en répondant à toutes les demandes d'informations par le biais du centre d'appel de la MGPAP.