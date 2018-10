Madagascar: Marc Ravalomanana - Mise en garde contre les fraudes électorales

Marc Ravalomanana a connu un succès populaire hier à Betroka.

Le candidat n°25 poursuit sa campagne électorale dans les régions Atsimo-Andrefana et Sud-Est de Madagascar. Après son meeting à Toliara, Marc Ravalomanana s'est rendu dans les communes rurales d'Ejeda, de Fotadrevo et de Jagany. Hier, le candidat du peuple a visité les districts de Betroka, d'Ivohibe, de Vohipeno et de Vangaindrano. Il a également profité de ces déplacements dans le Sud du pays pour rencontrer la population de la commune rurale de Sahasinaka. Au cours de ce périple électoral, Marc Ravalomanana a rappelé que la lutte contre l'insécurité et la reconstruction des routes font partie des 10 engagements prévus dans son Manifesto. « Je ferai également de la lutte contre l'insécurité alimentaire l'une de mes actions prioritaires.

Le niveau de vie et les revenus des Malgaches seront améliorés. Ce n'est plus à moi d'apprendre à négocier avec nos partenaires et à les convaincre à nous aider à relever ces défis.», a déclaré le candidat n°25. Avant de rajouter : « En 2009, 1 dollar valait 2.000 Ar. Actuellement, un dollar se vend à 4.000 Ar. Nous avons une solution à cette dépréciation de notre monnaie. » A Betroka et à Ivohibe, Marc Ravalomanana a rassuré que la lutte contre les « dahalo » sera renforcée.

Une armée et un capitaine. A Vangaindrano, Marc Ravalomanana a rappelé que 92¨% des enfants malgaches ont été scolarisés avant 2009. « Le coup d'Etat de 2009 a anéanti les efforts entrepris dans ce domaine. Je suis prêt à rétablir avec vous la situation. », a-t-il promis. Hier, là où il est passé, le candidat n°25 n'a eu de cesse de mettre en garde contre les fraudes électorales. « Soyons vigilants. Ils vont tout faire pour détourner vos choix. Nous allons combattre ces fraudes. Ne monnayez pas vos choix.

C'est comme dans une guerre. Je suis votre capitaine et vous êtes mon armée. », a-t-il martelé à Vohipeno. Dans la Capitale, les partisans de Marc Ravalomanana continuent de mobiliser les électeurs à voter pour un candidat capable de booster le développement du pays. Sa femme Lalao Ravalomanana en personne mène la campagne dans certains quartiers d'Antananarivo. C'était le cas dans le Fokontany d'Ankasina. Samedi prochain, un grand carnaval sillonnera les six arrondissements de la Capitale pour atterrir dans l'après-midi au jardin d'Ambohijatovo.