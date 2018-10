Madagascar: Andry Rajoelina - Un plan social d'urgence pour la population

Le TGV est entré hier en gare d'Imerintsiatosika, Manjakandriana, Antanifotsy et Manandriana (dans l'Amoron'i Mania) où la population était, à chaque fois, venue en grand nombre et avec enthousiasme.

Kianjan'ny Fanantenana. Littéralement, Place de l'Espoir. Un nom prédestiné pour le lieu du meeting d'Andry Rajoelina qui était porteur d'espoir hier pour la population d'Imerintsiatosika. Laquelle est de son côté, « prête à voter massivement pour le candidat numéro 13 », selon la représentante des maires. Non sans demander au jeune fondateur de l'IEM d'installer une usine de transformation de tomate dans le district qui est un gros producteur de ce légume. « Nous allons tourner la page à Arivonimamo », a renchéri la députée élue dans la circonscription. Avant de justifier le nom du « Kianja » en s'adressant en ces termes au candidat numéro 13 : « Vous êtes notre espoir ».

Projets de développement. « Nous allons sortir Madagascar - et Imerintsiatosika avec - de la pauvreté. Pour y parvenir, il faut se rendre aux urnes et voter pour le candidat numéro 13 le 7 novembre prochain », a déclaré Andry Rajoelina. Face à une foule enthousiaste et attentive à ses projets de développement à travers lesquels le district d'Arivonimamo aura sa part. Entre autres, l'élevage de poussins qui deviendront des poulets en l'espace de 40 jours; la construction d'une centrale solaire pour réduire d'au moins 25% la facture de l'électricité ; l'installation d'une unité d'intervention spéciale dotée de moyens adéquats pour lutter contre l'insécurité...

« Sosialim-bahoka ». Dévoilant un projet vital contenu dans l'IEM, Andry Rajoelina d'annoncer la mise en place d' « un plan social d'urgence pour la population » afin d'améliorer le « sosialim-bahoaka » s'il accède à la magistrature suprême. « Je ne pouvais pas mener mes propres projets durant la Transition qui était co-dirigée ». Une manière de mettre devant leurs responsabilités tous ceux qui avaient participé au régime transitoire. Aujourd'hui, le candidat numéro 13 des projets concrets et bien ficelés avec l'IEM. Il a notamment fait connaître hier la création d'« une prison spéciale » les auteurs et complices de vols de bovidés. Sans oublier de réaffirmer l'institution d'un crédit sans intérêt pour les jeunes ayant des projets.

Manara-penitra. « On va aussi créer des usines de concassage de pierres pour pouvoir construire des routes en pavé et créer ainsi des emplois en particulier pour les jeunes », a fait savoir le candidat numéro 13. Aussi bien à Imerintsiatosika qu'à Manjakandriana où plusieurs communes ont déjà bénéficié du passage des engins envoyés au mois d'août dernier par Andry Rajoelina pour réhabiliter les infrastructures routières. « Ce que je dis, je le réalise », a-t-il souligné. S'il est élu, il réalisera encore beaucoup de projets structurants tels des EPP « manara-penitra » équipés d'infirmerie et de bibliothèque, des terrains synthétiques, des ampoules LED, des toilettes publiques et marchés « manara-penitra » ; des cimenteries pour faire baisser le prix du sac de ciment. Quand le bâtiment va, tout va.

Fitiavana. Hier, tout allait bien pour le « Tanora malaGasy Vonona » à Antanifotsy qui était ... noir de monde. « Beaucoup de gens sont venus des districts environnants et de la Région Vakinankaratra », a signalé le représentant des maires. 70 de ces élus appartiennent à l'association « Miara-dia » de l'ancien ministre Narson Rafidimanana qui vient d'annoncer son soutien à Andry Rajoelina. « Le numéro 13 est le seul candidat qui a une vision claire et concrète », a soutenu l'édile du Vakinankaratra. « C'est le Fitiavana qui m'a amené ici aujourd'hui », a expliqué Andry Rajoelina. « Ce n'est pas la soif du pouvoir ni la quête d'intérêts personnels qui m'anime car j'avais déjà présidé aux destinées du pays pendant 5 ans », a-t-il rappelé. Comme il a tenu à réitérer que ce n'est pas dans sa nature de mentir ou de tromper le peuple qu'il a appelé à faire preuve de vigilance et à défendre son choix. Et pour cause, « il y en a qui se croit déjà élu », rapporte-t-il.

Pari. A Manandriana, dans l'Amoron'i Mania, le « Kianja ambony avaratra » s'est également avéré trop exigu pour contenir la foule immense et chaleureuse qui a écouté le candidat numéro 13. « Je fais le pari de faire de Madagascar un pays émergent si je suis élu Président. Le plus jeune en Afrique », a martelé Andry Rajoelina. La Région Amoron'i Mania en général et Manandriana en particulier ne seront pas en reste avec les projets prévus dans le cadre de l'IEM. « Vous ne serez pas oublié par Andry Rajoelina », a-t-il lancé à l'endroit de la population. Cette dernière n'oubliera pas non plus de voter le 7 novembre pour le candidat numéro 13 qui est synonyme de bonheur.