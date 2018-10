Durant ces quelques jours, les « taxis-be », tout comme les particuliers, devront faire un détour vers Ankazomanga et Andraharo pour rejoindre l'axe Ambohimanarina. Il en est de même pour la direction inverse. Les lignes de « taxis-be » 194 et 120 figurent parmi celles qui devront changer d'itinéraire. Des embouteillages monstres sont donc attendus pour les prochains jours. Mais comme il s'agit de travaux impératifs en vue d'améliorer de la fluidité de la circulation, les usagers devront prendre leur mal en patience.

Les travaux en question concernent la réhabilitation de la chaussée et la construction (ou remise aux normes) des structures voisines tels les trottoirs. De ce fait, aucun passage de véhicules ne sera possible, de jour comme de nuit, durant quatre jours (et cinq nuits), la réouverture de ce tronçon de rue n'étant prévue qu'au matin du lundi 22 octobre, à 6h.

Première journée de galère ! Les automobilistes et les usagen effet, en raison des travaux menés à Alarobia-Tsarasaotra en vue de l'ouverture au public de la rocade Tsarasaotra-Ivato, la circulation est interrompue depuis hier soir à 21h, à Alarobia vers le pont Tsarasaotra, et ce, pour tous véhicules sans exception, incluant ceux des riverains.

