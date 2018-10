Madagascar: Un Baovola très heureux !

Il loue dans la foulée les efforts consentis par les joueurs des Barea ainsi que tout le staff technique qui fait du beau travail, et qui doit encore se surpasser. Car se qualifier est une chose, aligner une équipe compétitive en CAN en est une autre.

Il savoure donc plus que tout autre cette qualification historique avec une joie non feinte. « Je suis heureux et fier de voir Madagascar participer à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), et j'espère que tout le monde participera

S'il y a eu un homme très heureux au stade de Vontovorona et après la qualification des Barea, c'est bien Augustin Andriamiharinosy. Une joie légitime pour cet homme connu sous le nom de Baovola, et qui a marqué pendant des décennies l'histoire de notre football, tant à l'AS St-Michel qu'à Tours, où il a embrassé une carrière professionnelle après un petit crochet à La Réunion.

