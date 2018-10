Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Une volonté de développer le pays

Hery Rajaonarimampianina face à la population d'Ambositra venue massivement à son meeting.

Le candidat n°12 continue de silloner le pays. Ainsi, hier il a été dans le district de Fandriana. Tout au long de son périple, l'ancien président n'a cessé d'expliquer la vision Fisandratana. Un projet qui lui tient à cœur. Par ailleurs, il a toujours souligné qu'il est prêt à continuer ses œuvres pour le bien-être de la population malgache.

Vision. Hery Rajaonarimampianina, car il s'agit de lui, a rencontré la population du District de Fandriana. Le candidat N°12 a de nouveau rappelé sa volonté de développer le pays, de voir la population Malagasy récolter les fruits de ses réalisations, et de mener à terme les projets entamés durant son premier quinquennat, qui reposent sur la Vision Fisandratana.Depuis 2015 et sous son mandat, de grandes infrastructures publiques ont été mises en place dans le District de Fandriana. Parmi ces réalisations, la plus importante a été l'accès de la population à l'électricité 24h/24. On compte également, entre autres, des dotations d'infrastructures de santé publique, ou encore de sécurité. Autant de projets de développement qui visent à améliorer les conditions de vie du peuple Malagasy et à lui apporter une plus grande stabilité. C'est ainsi pour exprimer sa gratitude que la population de ce District a tenu aujourd'hui (lire hier) à accueillir le candidat N°12.

Manandriana n'a pas également échappé à la règle, les gens sont venus nombreux pour écouter Hery Rajaonarimampianina.

Aspiration. Hery Rajaonarimampianina s'est donc adressé à la population de Fandriana. Il a exprimé son aspiration au développement du pays, en menant jusqu'à terme les projets entamés au cours de son premier quinquennat et qui reposent sur sa Vision Fisandratana. De ce fait, récolter les fruits de ces réalisations est une priorité. À ce titre, une progression vers l'autosuffisance alimentaire est déjà visible à travers l'introduction de techniques modernisées et qui ont amélioré les rendements agricoles : la production de riz a été augmentée de 30%, permettant des avancées dans les secteurs d'activité des paysans.

Entraide. Pour conclure son discours, le candidat N°12 a souligné l'importance de l'entraide, de la solidarité et de la confiance mutuelle entre peuple et dirigeants. Hery Rajaonarimampianina a également invité la population du District de Fandriana à voter le 7 novembre prochain, sans aucune contrainte, pour celui qu'elle estime être à même, de garantir un avenir meilleur à leurs localités. Le candidat a assuré à toute l'assistance que, le pouvoir est désormais entre les mains du peuple. Après s'être rendu dans le district de Fandriana et dans le cadre du 10e jour de campagne électorale, il a été reçu chaleureusement à Manandriana et à Ambositra par ses soutiens, parmi lesquels des associations communautaires. L'occasion pour le candidat N°12 de rappeler l'ensemble de ses projets dans ce district, en particulier la construction et la réhabilitation d'infrastructures de base. Des projets qui tiennent au cœur aux populations locales.