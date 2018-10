Madagascar: « Octobre rose » contre le cancer du sein - Dépistages gratuits et « Grande marche rose »

Le mois d'octobre est le mois consacré à la sensibilisation sur le cancer du sein et la lutte menée contre cette maladie qui concerne des millions de femmes dans le monde. La campagne « Octobre rose », menée depuis des décennies dans divers pays, entre dans ce cadre.

A Madagascar où le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent, diverses manifestations se tiendront durant ce mois d'octobre si particulier dans la mesure où ses objectifs de santé publique concernent plus de la moitié de la population malgache que représentent les femmes et les filles.

Ainsi, des dépistages gratuits du cancer du sein seront organisés dans les six arrondissements d'Antananarivo par l'association Blessing Covenant, en collaboration avec le ministère de la Santé publique. La démarche vise particulièrement les femmes vulnérables et en situation de précarité.

Les centres de santé de base de niveau II (CSB II) de plusieurs quartiers de la capitale abriteront ces séances de dépistage au cours de la semaine prochaine, de 8h à midi : le 22 octobre au CSB II Ambohitsoa ; le 23 octobre au CSB II Alarobia Amboniloha ; le 24 octobre au CSB II Antanimena Ambony et au CSB II Isotry ; le 25 octobre au CSB II Mahamasina et le 26 octobre au CSB II Ambohimanarina. Le 27 octobre, les séances de dépistage se tiendront au jardin d'Anosy, de 9h à midi, parallèlement à la tenue de la marche de sensibilisation, baptisée « Grande marche rose » qui partira d'Anosy, et prévue de se terminer au Parvis de l'Hôtel de Ville Analakely.