Madagascar: Erick Rajaonary - Le profil d'un homme nouveau

La plupart des gens cherchent un homme nouveau qui ne s'est pas engagé dans la vie politique auparavant pour les gouverner.

La population de Toliara qui a assisté en grand nombre à son meeting est convaincue que le candidat No 17, en la personne d'Erick Rajaonary, a ce profil. En outre, c'est le candidat du développement rural. Il a choisi en premier lieu la cité du Soleil pour organiser sa rencontre avec la population locale étant donné que la région Atsimo- Andrefana constitue la zone d'implantation de son usine de production d'engrais biologique à base de fientes de guano dite Guanomad, et ce, depuis 2006. « Nous avons déjà contribué au développement de cette localité grâce à la création de plus de 200 emplois, sans compter des actions sociales visant au désenclavement des zones via la construction des pistes rurales », a-t-il témoigné.

Soutien aux jeunes et aux femmes. En outre, Erick Rajaonary prône l'autonomie effective des régions en dotant ces collectivités territoriales décentralisées tous les moyens techniques et financiers nécessaires. « La protection des richesses marines s'impose également pour la ville côtière de Toliara. En effet, on y constate un développement de l'exploitation illicite des ressources halieutiques. Et parlant du secteur minier, les décisions et les contrôles doivent se faire au niveau local et non plus au niveau central si l'on veut instaurer une bonne gouvernance », a-t-il enchaîné. Après cette percée du candidat No 17 dans la Cité du Soleil et en milieu rural, il a effectué des échanges avec des jeunes au PK 0 aux Cheminots à Antanimena. En fait, Erick Rajaonary veut à tout prix soutenir les jeunes afin que ceux-ci puissent devenir des leaders et des entrepreneurs. Il a déjà entrepris de nombreuses actions en leur faveur via la mise en œuvre de son projet « Sahia Manova », entre autres. Il insiste également à ce que les femmes ne soient plus marginalisées car elles jouent un grand rôle important dans le développement du pays. « Un soutien particulier leur sera offert afin qu'elles puissent devenir autonomes », a-t-il confié.

Patriotisme économique. Et toujours dans le cadre de son projet de société, le candidat No 17 s'engage à soutenir les valeurs culturelles et à promouvoir le « Vita Malagasy » via son patriotisme économique. Mais ce n'est pas tout ! Erick Rajaonary est un homme de cœur qui milite la répartition équitable des richesses. « L'important n'est pas de réaliser un meilleur chiffre d'affaires mais il faut savoir partager tout en se souciant des plus démunis », a-t-il réitéré. Raison pour laquelle, cet opérateur économique a procédé à la distribution de matériels pour 500 femmes lavandeuses et à la dotation des matériels aux équipes sportives dans les fokontany d'Androhibe, Ambohitrarahaba et d'Ambatomitsangana. « A part la valorisation des femmes, le développement des activités sportives s'avère primordial pour éviter la délinquance juvénile.

Enfin, 1,5 tonnes d'engrais biologiques ont été remises aux associations paysannes issues de ces localités afin d'assurer un développement agricole », a fait savoir Erick Rajaonary. En tout, « la population craint que les politiciens ne réalisent même pas leur projet de société une fois au pouvoir. Mais pour moi, ce n'est plus une promesse car je l'ai fait et je continue de le faire dans le cadre des activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) de ma société Guanomad. Ma contribution en tant qu'ancien président du FIVMPAMA au profit du secteur privé n'est pas en reste », a-t-il conclu.