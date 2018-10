Madagascar: IFM - New Gravity s'engage sur d'autres pistes avec The sweet way

Les jeunes de la compagnie New Gravity vont investir les planches de l'Ifm Analakely samedi à partir de 15 h 30.

Venus de l'île de la Réunion, les sept chorégraphes vont présenter une pièce intitulée « The sweet way ». Apparemment, cette nouvelle chorégraphie serait plus « soft » que la précédente œuvre de la formation intitulée « Emergency ». Du coup, les danseurs et les danseuses vont explorer une autre facette de leur potentiel, plus orienté vers la fluidité et le sens du détail. Cette pièce explore un univers social plus marqué par la relation humaine. Une piste que New Gravity a rarement explorée.

La pièce « The sweet way » retrouve le même esprit qui anime la danse de la troupe. Puisqu'elle met toujours en avant la quête de leur identité. A travers la danse, les émotions sont canalisées et à travers les mouvements, les expressions sont extériorisées pour engager l'auditoire dans leur réflexion. La compagnie est composée de Kevin Jean dans la conception de la chorégraphie. Les danseurs et danseuses sont Kriiss Acrostreet, Elii, Adeline Ferrard, Momo Saïd Toto, Tanguy Techer et Lilou Villendeuil. La danse urbaine et contemporaine sont à la base de l'approche de la troupe.